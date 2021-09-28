ЦЫГАНКОВ: «Работаю каждый день. Приятно, что меня отмечает тренер Баварии»

Вице-капитан «Динамо» ответил на вопросы журналистов перед матчем ЛЧ

  • 28.09.2021 21:00
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ЦЫГАНКОВ: «Работаю каждый день. Приятно, что меня отмечает тренер Баварии»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Вице-капитан «Динамо» Виктор Цыганков ответил на вопросы журналистов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 29 сентября в Мюнхене.

– Сегодня состоялась пресс-конференция тренера «Баварии» Нагельсмана, и тренер мюнхенцев отметил твою левую ногу. Что значат эти слова для тебя и насколько мотивируют перед завтрашним матчем?

– В первую очередь, я стараюсь качественно делать свою работу, чтобы нравилось моей команде, тренеру. То, что наставник соперника отмечает – приятно, но, повторюсь, работаю настойчиво каждый день, чтобы достигать успешных результатов с «Динамо».

– Какое настроение перед матчем с топ-клубом Европы? Хочется играть с такими соперниками, есть ли переживания?

– Конечно, хочется. Хочется выступать в таком турнире, как Лига чемпионов, играть против сильнейших футболистов мира. Тем не менее, когда играешь с лучшими, то и сам становишься лучше. Уверен, команда завтра выйдет с хорошим настроением. Главное выполнить установку тренера, на каждом клочке отдать 100%, и только тогда мы можем пытаться конкурировать с такими командами. Конечно, мы понимаем, с кем играем, но тем и интересны такие игры.

– Какие у вас эмоции перед этим матчем?

– Понимаем, что завтра будет трудно. Тем не менее, наш уровень и «Баварии», а также уровни чемпионатов Украины и Германии разные. Но нужно выполнить установку тренера и отдать все силы на поле. А после игры уже посмотрим, как нам удастся сыграть.

Источник — ФК Динамо Киев

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