НАГЕЛЬСМАНН: «Динамо – молодая талантливая команда, Цыганков востребован»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал предматчевую пресс-конференцию накануне поединка с «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет 29 сентября в Мюнхене.

О целях на игру

– Задача все та же – взять три очка. Мы хотим быть на вершине турнирной таблицы. Задача будет немного иной с тактической точки зрения. «Динамо» очень глубоко обороняется, а мы хотим оказывать давление на всю оборону соперника. Завтра будет важно избежать контратак киевлян и если наш план будет достигнут, то мы сможем реализовать свой статус фаворита матча. Чтобы победить в Лиге чемпионов, нужно выиграть как можно больше матчей в конце. Мы этого хотим.

О своем анализе «Динамо»

– Вы должны проводить очень четкое различие между тем, что делает тренер, и тем, что затем передают игроки. В командах мирового класса вы захотите дать игрокам немного больше информации по ходу. Моя цель – всегда знать о сопернике как можно больше. Всегда дело в уровне детализации. «Динамо» является фаворитом в большинстве матчей чемпионата. У них молодая талантливая команда, а Виктор Цыганков – очень востребованный игрок. В таких играх, как Суперкубок или против «Бенфики» киевляне меньше владеют мячом. Основная задача будет заключаться в том, чтобы играть компактно и надежно обороняться. «Динамо» часто глубоко обороняется, поэтому оставшаяся защита должна играть смело и высоко. Я уверен в своей команде, но в то же время я хочу знать все о сопернике.

О Гнабри, Киммихе и Зюле

– Я уже немного знаю Сержа, и он уже был у меня в «Хоффенхайме». Я даю ему свободу. Он игрок, которому нужно быть свободным, которому не следует слишком много думать. Ожидается, что он принесет на поле частичку уличного футбола. Хотя определенное тактическое построение также дает ему стабильность. Он обладает исключительными качествами. Гнабри – быстрый парень. В прошлом у него то и дело возникали проблемы с травмами, но Серж невероятно профессионален. Для меня Гнабри очень важен, он всегда в хорошем настроении и дарит хорошее настроение. Он очень ценен в игровом плане, имеет хорошее образование, обладает сильными качествами в комбинационной игре.

Киммих обязательно сыграет. Принципиально важно, чтобы он привносил в нашу игру свои качества. Посмотрим, как пойдет игра.

Я знаю Ники Зюле с юных лет, и я знаю, какой у него потенциал, а также какие у него созидательные способности. Я полагаю, что нахожусь в хороших отношениях с ним. Когда вы видите большой потенциал в игроке, вы хотите, чтобы он проявлял его на поле. У Ники все еще есть потенциал, он хорошо с этим справляется. Он выдающийся футболист.

О почти полном составе

– Почти полная команда всегда важна. Это всегда основное требование, потому что оно обостряет конкурентную ситуацию. Коко уже вернулся на поле и бежит. Если все пойдет хорошо, все вернутся в привычный ритм после международного перерыва.

О Кингсли Комане

– Он в порядке, он сияет, счастлив. Мы еще до операции решили, что хотим за две недели его восстановить. В силу своего телосложения ему необходим хороший фундамент, который мы хотим заложить сейчас. Вчера и сегодня он частично участвовал в работе и комплексно производит хорошее впечатление. Мы хотим довести его готовность до 100 процентов.

О Дэвисе

– С ним все по-разному. Секретов у нас еще достаточно. У него каждый раз разная позиция. Также это зависит от того, кто играет рядом с ним. Задача тренера – поставить игроков на то место, где они сильнее всего. Я требую определенной степени вариативности от игроков, в том числе от Дэвиса.