В среду, 29 сентября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» примет лондонский «Челси».
Матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Ювентус» — «Челси». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Ювентус» — «Челси» покажет медиасервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Челси».
Источник — Sport.ua
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