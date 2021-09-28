Кривбасс жестко ответил Металлисту касательно ограды на гостевом секторе

Заявление гендиректора харьковчан удивило клуб из Кривого Рога

  • 28.09.2021 12:17
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  • 8 комментариев
Кривбасс жестко ответил Металлисту касательно ограды на гостевом секторе
© ФК Металлист

Клуб Первой лиги «Кривбасс» отреагировал на недовольство «Металлиста» касательно ограды на гостевом секторе в Кривом Роге.
 
«Кривбасс» откровенно удивлен заявлением Александра Ворошилова о якобы возмутительных условиях пребывания болельщиков на стадионе «Горняк» на матче 10-го тура Первой лиги.
 
20 сентября «Кривбасс» получил официальное письмо от «Металлиста» с подписью того же генерального директора харьковчан Александра Ворошилова, где было указано, что клуб не организовывает выезд болельщиков на матч 26 сентября. Таким образом, «Кривбасс» согласно регламенту Первой лиги имел право не допускать на стадион болельщиков «Металлиста», которые могли прибыть на матч самостоятельно. 
 
В пятницу после получения информации от самих ультрас о намерении около 200 харьковских болельщиков приехать в Кривой Рог, учитывая давние дружеские отношения между активными фанатами клуба, «Кривбасс» после консультаций с ПФЛ и правоохранительными органами самостоятельно решил решить проблему и принял решение допустить их на стадион.
 
«Кривбасс» ожидал аншлаг на матче, поэтому за сутки до игры гостевой сектор был увеличен в три раза именно для грядущего матча. Но стоит заметить, что эта трибуна была смонтирована еще в августе 2021-го из-за реконструкции старой трибуны, а не специально перед визитом болельщиков из Харькова. И уже на следующий день эта трибуна частично демонтирована для установки на этом месте башни освещения в рамках реконструкции стадиона «Горняк».
 
В день игры на предматчевом совещании официальные представители «Металлиста» еще раз подчеркнули, что они категорически против допуска их болельщиков на стадион, и заявили, что не будут нести ответственность за присутствующих на матче ультрас.
 
Перед игрой представители фанатов из Харькова имели возможность ознакомиться с трибуной, и у них не возникло никаких вопросов или возражений относительно условий пребывания на гостевых местах. 
 
После игры представители болельщиков из Харькова поблагодарили руководство «Кривбасса» за помощь и вежливое отношение и пообещали донести свою точку зрения на заявление «Металлиста» к руководству своего клуба. Интересно, что генеральный директор харьковчан, который подписал данное заявление, даже не присутствовал на матче в Кривом Роге.
 
Что касается «нарушения этики, морали и прав свободных граждан» и сравнения гостевой трибуны с «концлагерем» хотим заметить следующее. Гостевые трибуны с ограждением почти на всех стадионах страны и мира. Имеет такую ​​трибуну с трехметровым забором и ОСК «Металлист». Но из-за масштабов стадиона в Харькове он не так заметен, как на стадионе «Горняк», и никого из руководства харьковчан не волнует, что гости их клуба находятся в «клетке».
 
«Кривбасс» всегда выражает свое уважение к соперникам и их болельщикам, поэтому мы против навешивания ярлыков и нелепых обвинений, особенно когда это делается за глаза уже после матча и заверений об отсутствии замечаний по поводу условий пребывания на стадионе в Кривом Роге.
 
«Металлист» в воскресенье заслуженно победил, но это не дает право относиться к «Кривбассу» с пренебрежением и безосновательно обвинять в неуважительном отношении к болельщикам клуб и его руководство», – сказано в заявлении клуба.
 
Отметим, что матч «Кривбасс» – «Металлист» (0:5) в 10-м туре Первой лиги был приостановлен из-за выброшенных на поле файеров.

Источник — ФК Кривбасс

(5 голосов)

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Комментарии
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    Григорий Гетьман
    Григорий Гетьман, 28.09.2021 13:22
    +1
    Очень хочется услышать ультрас Металлиста и ответ руководства. Хрен с ними с теми клетками, мне лично больше интересно услышать ответ на это заявление: "В день игры на предматчевом совещании официальные представители «Металлиста» еще раз подчеркнули, что они категорически против допуска их болельщиков на стадион, и заявили, что не будут нести ответственность за присутствующих на матче ультрас."
    Какого хрена руководство клуба за спиной просит не допускать его фанов на стадион? При этом перед играми и после матчей всегда благодарит фанатов и говорит, что играют только ради их поддержки.
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    zata
    zata, 28.09.2021 13:14
    +3
    Ответ достойный, аргументированный, выдержанный.
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    gajvir
    gajvir, 28.09.2021 13:14
    +2
    Роки йдуть , а Металіст не міняється((((
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    Vladdal
    Vladdal, 28.09.2021 13:12
    0
    Я бы вообще не раздувал из херни скандал.
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    Aratt
    online
    Aratt, 28.09.2021 13:09
    +4
    А руководство-то Кривбаса молодцы. Аргументировано закрыли рот нуворишам
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    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 28.09.2021 13:07
    +2
    Пусть руководство Металлиста скажет спасибо, что их фанов вообще пустили, а не оставили за забором, по правилам их должно было быть не больше 150 человек (квота 5% от вместимости) но их было гораздо больше и разбросаны по всему стадиону, стояли в первых рядах на центральной трибуне, чем мешали смотреть местным
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.09.2021 12:57
    +2
    странно, раньше наоборот это приветствовалось, в виду защиты болельщиков, как с той так и с этой стороны
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    JohnDoe
    JohnDoe, 28.09.2021 12:52
    -3
    Мнение третьей стороны в студию,а так ничего не понятно.
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