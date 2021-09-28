Кривбасс жестко ответил Металлисту касательно ограды на гостевом секторе

Клуб Первой лиги «Кривбасс» отреагировал на недовольство «Металлиста» касательно ограды на гостевом секторе в Кривом Роге.



«Кривбасс» откровенно удивлен заявлением Александра Ворошилова о якобы возмутительных условиях пребывания болельщиков на стадионе «Горняк» на матче 10-го тура Первой лиги.



20 сентября «Кривбасс» получил официальное письмо от «Металлиста» с подписью того же генерального директора харьковчан Александра Ворошилова, где было указано, что клуб не организовывает выезд болельщиков на матч 26 сентября. Таким образом, «Кривбасс» согласно регламенту Первой лиги имел право не допускать на стадион болельщиков «Металлиста», которые могли прибыть на матч самостоятельно.



В пятницу после получения информации от самих ультрас о намерении около 200 харьковских болельщиков приехать в Кривой Рог, учитывая давние дружеские отношения между активными фанатами клуба, «Кривбасс» после консультаций с ПФЛ и правоохранительными органами самостоятельно решил решить проблему и принял решение допустить их на стадион.



«Кривбасс» ожидал аншлаг на матче, поэтому за сутки до игры гостевой сектор был увеличен в три раза именно для грядущего матча. Но стоит заметить, что эта трибуна была смонтирована еще в августе 2021-го из-за реконструкции старой трибуны, а не специально перед визитом болельщиков из Харькова. И уже на следующий день эта трибуна частично демонтирована для установки на этом месте башни освещения в рамках реконструкции стадиона «Горняк».



В день игры на предматчевом совещании официальные представители «Металлиста» еще раз подчеркнули, что они категорически против допуска их болельщиков на стадион, и заявили, что не будут нести ответственность за присутствующих на матче ультрас.



Перед игрой представители фанатов из Харькова имели возможность ознакомиться с трибуной, и у них не возникло никаких вопросов или возражений относительно условий пребывания на гостевых местах.



После игры представители болельщиков из Харькова поблагодарили руководство «Кривбасса» за помощь и вежливое отношение и пообещали донести свою точку зрения на заявление «Металлиста» к руководству своего клуба. Интересно, что генеральный директор харьковчан, который подписал данное заявление, даже не присутствовал на матче в Кривом Роге.



Что касается «нарушения этики, морали и прав свободных граждан» и сравнения гостевой трибуны с «концлагерем» хотим заметить следующее. Гостевые трибуны с ограждением почти на всех стадионах страны и мира. Имеет такую ​​трибуну с трехметровым забором и ОСК «Металлист». Но из-за масштабов стадиона в Харькове он не так заметен, как на стадионе «Горняк», и никого из руководства харьковчан не волнует, что гости их клуба находятся в «клетке».



«Кривбасс» всегда выражает свое уважение к соперникам и их болельщикам, поэтому мы против навешивания ярлыков и нелепых обвинений, особенно когда это делается за глаза уже после матча и заверений об отсутствии замечаний по поводу условий пребывания на стадионе в Кривом Роге.



«Металлист» в воскресенье заслуженно победил, но это не дает право относиться к «Кривбассу» с пренебрежением и безосновательно обвинять в неуважительном отношении к болельщикам клуб и его руководство», – сказано в заявлении клуба.



Отметим, что матч «Кривбасс» – «Металлист» (0:5) в 10-м туре Первой лиги был приостановлен из-за выброшенных на поле файеров.