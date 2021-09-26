ФОТО. «Трибуна - не концлагерь». Металлист недоволен клеткой на стадионе

Харьковских болельщиков отправили в клетку

  • 26.09.2021 20:41
  • 1804 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. «Трибуна - не концлагерь». Металлист недоволен клеткой на стадионе
© metalist.ua

Клуб Первой лиги «Металлист» после выездной победы над «Кривбассом» опубликовал заявление, в котором возмутился условиями для гостевых болельщиков на трибуне стадиона в Кривом Роге.

Болельщиков харьковской команды заперли в клетку.

«С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что во время матча «Кривбасс» — «Металлист» (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности».

«В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно».

«Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба «Кривбасс» и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись», - написано на сайте клуба.

Ранее клетку для фанов на стадионе установил «Ингулец».

Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ua_rem
    online
    ua_rem, 26.09.2021 20:55
    +1
    При чём здесь болельщики "Кривбаса"? Как раз наоборот - нужно создать им в Харькове на ОСК "Металлист", в следующем году, максимально комфортные условия. Они - то здесь при чём? Это администрацию и руководство "Кривбаса" нужно для контраста не в ВИП, а в клетку посадить, пусть там поболеют хоть разок. Это с их стороны - скотство, вообще-то. Я, честно, такого скотства от администрации Кривого Рога не ожидал. Ну пригоните полицию, увеличьте количество секьюрити, но не так же....
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 26.09.2021 20:55
    +2
    Це звичайне паскудство притаманне диким країнам! Україна до таких не відноситься! До цього свавілля слід поставитись дуже серьозно!
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    24586marrr
    24586marrr, 26.09.2021 20:46
    -2
    В ответном матче не пускать на стадион болельщиков кривбасса, а установить им телик где-то за окружной дорогой((
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