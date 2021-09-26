ФОТО. «Трибуна - не концлагерь». Металлист недоволен клеткой на стадионе

Клуб Первой лиги «Металлист» после выездной победы над «Кривбассом» опубликовал заявление, в котором возмутился условиями для гостевых болельщиков на трибуне стадиона в Кривом Роге.

Болельщиков харьковской команды заперли в клетку.

«С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что во время матча «Кривбасс» — «Металлист» (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности».

«В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно».

«Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба «Кривбасс» и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись», - написано на сайте клуба.

Ранее клетку для фанов на стадионе установил «Ингулец».