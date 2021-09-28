ВИДЕО. Клийстерс вернулась на корт в Чикаго, но проиграла

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс вернулась на корт в рамках турнира в WTA 500 в Чикаго.
В матче первого круга 38-летняя бельгийка, которая получила от организаторов вайлд-кард, проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй.
Чикаго. Первый круг
Ким Клийстерс (Бельгия) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 3:6, 7:5, 3:6
Стоит отметить, что это был первый матч Клистейрс за 13 месяцев. Предыдущий раз она выходила на корт на US Open-2020.
Источник — Sport.ua
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