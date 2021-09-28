ВИДЕО. Клийстерс вернулась на корт в Чикаго, но проиграла

38-летняя бельгийка снова решила попробовать свои силы в профессиональном спорте

  • 28.09.2021 10:50
  • 543 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Клийстерс вернулась на корт в Чикаго, но проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Клийстерс

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс вернулась на корт в рамках турнира в WTA 500 в Чикаго.
 
В матче первого круга 38-летняя бельгийка, которая получила от организаторов вайлд-кард, проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй.
 
Чикаго. Первый круг
Ким Клийстерс (Бельгия) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 3:6, 7:5, 3:6
 
Стоит отметить, что это был первый матч Клистейрс за 13 месяцев. Предыдущий раз она выходила на корт на US Open-2020.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    vital, 28.09.2021 12:15
    0
    Для чого питається ця агонія? Протягом останніх років успішних вікових/декретних повернень назад у великий теніс були одиниці, точніше навіть одне: Азаренко. Ще часткове - Піронкова. Про Серену - були пару фіналів шлемів, але чи варто було повертатися? Зрештою, якщо людина не може жити без тенісу, капають спонсорські мільйоні на рахунок, то чому ні. А от із повершення Кім нічого не вийде. Хіба як Хінгіс, пограти ще трохи в парі, бо одиночний розряд Клістерс вже не потягне.
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    cooperchack
    cooperchack, 28.09.2021 10:53
    +1
    Ужасы.На себя не похоже.
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