ВИДЕО. Клийстерс вернулась на корт в Чикаго, но проиграла

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс вернулась на корт в рамках турнира в WTA 500 в Чикаго.



В матче первого круга 38-летняя бельгийка, которая получила от организаторов вайлд-кард, проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй.



Чикаго. Первый круг

Ким Клийстерс (Бельгия) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 3:6, 7:5, 3:6



Стоит отметить, что это был первый матч Клистейрс за 13 месяцев. Предыдущий раз она выходила на корт на US Open-2020.