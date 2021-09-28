Виктор ВАЦКО: «Шахтер сейчас – это как Динамо три года назад»

Специалист – о выступлениях «горняков» в нынешнем сезоне

  • 28.09.2021 09:18
  • 2766 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Шахтер сейчас – это как Динамо три года назад»
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и миланским «Интером».

«Я думаю, что на 90% можно спрогнозировать состав Шахтера на матч с Интером. Матч против Интера нельзя сравнить с игрой против Вереса. С Интером будет другое кино. Мяч контролировать, я думаю, будет другая команда. Мне очень понравился Верес. Первый тайм в их исполнении был очень высокого качества. Прекрасное перемещение команды, прекрасная работа двух форвардов. Было понятно, что Верес готов к фирменному выходу из обороны от Шахтера. Если бы Верес не ошибся в моменте со вторым голом – была бы очень интересная игра. Андрей Пятов несколько раз выручил Шахтер. Шесть ударов против Шахтера – я не помню, кто столько бил в последний раз.

Нельзя сравнивать Сассуоло Де Дзерби и Шахтер Де Дзерби. С Сассуоло Де Дзерби работал продолжительное время для того, чтобы передать команде свои идеи. У него был подбор футболистов под его идеи. Шахтер же сейчас пребывает в стадии трансформации от идей Каштру. Марлосу – 33 года, Степаненко – 32. Но кто сильнее них в Шахтере? У Шахтера очень молодая команда. Но сейчас критикуя их – мы критикуем футболистов, которые делают первые шаги в футболе. Тете до Шахтера - не играл во взрослый футбол. Педриньо - потерялся в Бенфике. Я рискну предположить, что Шахтер сейчас – это как Динамо Киев три года назад. Я буду удивлен даже ничейному результату в матче против Интера. Это будет большой успех для этой молодой команды. В Лиге Чемпионов самое важное – опыт», - сказал Вацко.

Напомним, что поединок «Шахтер» – «Интер» начнется 28 сентября в 19:45.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Darkness1984
    Darkness1984, 28.09.2021 10:31
    0
    Maksss, 28.09.2021 09:43
    Приглашаю всех сегодня отпраздновать победу в гей-баре LIFT по адресу Большая Васильковская 72, сладенькие мои - если сегодня будет ничья или победа моего Шахтера то я обслужу всех бесплатно и отсосу как пылесос. Жду вас шалунишки.
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 28.09.2021 10:17
    0
    Витя ну серьезно ведь все намного просто.
    Интер центр поля Видаль барелла весино чанхологлу брозович и Степаненко Антонио Патрик майкон педринью. Тут же очевидный ответ.
    Понятно что Интер просто недооценить может и т.д.
    Но, как можно недооценить если играли недавно?
    Тут только автобус, но если раньше Тайсон мог убежать, кто сейчас может?
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    Holiday
    Holiday, 28.09.2021 10:03
    -2
    umnuy2, 28.09.2021 09:27
    достали вы уже носится с мифическими идеями де дзерби-тоже мне гений футбола с идеями которые до него 200 лет никто не знал....видил я его идею-стоящего 40 секунд с мячом марлона
    Такое и в старых фильмах можно увидеть. Нога на мяче, значит игрок им владеет. Нападайте.))
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    Holiday
    Holiday, 28.09.2021 09:52
    0
    Потому то Луческу и решился выступать против Шахтёра, который пошёл на спад. Со стороны то видней.)
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.09.2021 09:50
    0
    главное чтоб не на ДК 2000 с его антирекордами
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    Maksss
    online
    Maksss, 28.09.2021 09:43
    +1
    Приглашаю всех сегодня отпраздновать победу в гей-баре LIFT по адресу Большая Васильковская 72, сладенькие мои - если сегодня будет ничья или победа моего Шахтера то я обслужу всех бесплатно и отсосу как пылесос. Жду вас шалунишки.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 28.09.2021 09:37
    +7
    umnuy2, 28.09.2021 09:27
    достали вы уже носится с мифическими идеями де дзерби-тоже мне гений футбола с идеями которые до него 200 лет никто не знал....видил я его идею-стоящего 40 секунд с мячом марлона
    у Марлона тогда была мысль и он её думал...
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 28.09.2021 09:28
    +1
    Все, ставлю на нічию!
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    umnuy2
    umnuy2, 28.09.2021 09:27
    +5
    достали вы уже носится с мифическими идеями де дзерби-тоже мне гений футбола с идеями которые до него 200 лет никто не знал....видил я его идею-стоящего 40 секунд с мячом марлона
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