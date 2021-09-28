Виктор ВАЦКО: «Шахтер сейчас – это как Динамо три года назад»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и миланским «Интером».
«Я думаю, что на 90% можно спрогнозировать состав Шахтера на матч с Интером. Матч против Интера нельзя сравнить с игрой против Вереса. С Интером будет другое кино. Мяч контролировать, я думаю, будет другая команда. Мне очень понравился Верес. Первый тайм в их исполнении был очень высокого качества. Прекрасное перемещение команды, прекрасная работа двух форвардов. Было понятно, что Верес готов к фирменному выходу из обороны от Шахтера. Если бы Верес не ошибся в моменте со вторым голом – была бы очень интересная игра. Андрей Пятов несколько раз выручил Шахтер. Шесть ударов против Шахтера – я не помню, кто столько бил в последний раз.
Нельзя сравнивать Сассуоло Де Дзерби и Шахтер Де Дзерби. С Сассуоло Де Дзерби работал продолжительное время для того, чтобы передать команде свои идеи. У него был подбор футболистов под его идеи. Шахтер же сейчас пребывает в стадии трансформации от идей Каштру. Марлосу – 33 года, Степаненко – 32. Но кто сильнее них в Шахтере? У Шахтера очень молодая команда. Но сейчас критикуя их – мы критикуем футболистов, которые делают первые шаги в футболе. Тете до Шахтера - не играл во взрослый футбол. Педриньо - потерялся в Бенфике. Я рискну предположить, что Шахтер сейчас – это как Динамо Киев три года назад. Я буду удивлен даже ничейному результату в матче против Интера. Это будет большой успех для этой молодой команды. В Лиге Чемпионов самое важное – опыт», - сказал Вацко.
Напомним, что поединок «Шахтер» – «Интер» начнется 28 сентября в 19:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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Интер центр поля Видаль барелла весино чанхологлу брозович и Степаненко Антонио Патрик майкон педринью. Тут же очевидный ответ.
Понятно что Интер просто недооценить может и т.д.
Но, как можно недооценить если играли недавно?
Тут только автобус, но если раньше Тайсон мог убежать, кто сейчас может?
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