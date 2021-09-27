Во вторник, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» примет итальянский «Интер».
Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
«Шахтер» – «Интер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Интер» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Интер».
Источник — Sport.ua
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