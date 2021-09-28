Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
28.09.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 19:45 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 06:55
  • 208 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

28 сентября в Киеве состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Интер». Начало встречи – в 19:45.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Шахтер и Интер, который пройдет 28 сентября в Киеве.
    • 6.35% (4)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 14.29% (9)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 22.22% (14)
      3. Ничья
    • 15.87% (10)
      4. Минимальная победа Интера
    • 41.27% (26)
      5. Крупная победа Интера
    Результаты опроса Проголосовали — 63
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