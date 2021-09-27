ФОТО. Милевский показал, как выглядит после завершения карьеры

Бывший игрок сборной Украины поблагодарил всех за поддержку

  • 27.09.2021 18:27
  • 4728 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Милевский показал, как выглядит после завершения карьеры
© Instagram. Артем Милевский

36-летний экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский показал, как он выглядит после завершения карьеры игрока. О своем решении Милевский официально объявил 23 сентября.

«Фреш после выходных!!! Всем еще раз спасибо за теплые слова», — прокомментировал Артем свежее фото.

Также Милевский написал письмо самому себе.

Источник — Instagram

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 19:19
    -3
    ждёт что его приглашат и заплатят за хавчик, как половина баб с баду с такими фотками
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 27.09.2021 19:03
    0
    3 дня пройшло, плоьот нормальний))))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 27.09.2021 18:57
    0
    с каких пор Апероль фрэшем стал?!)))
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 27.09.2021 18:51
    -2
    Опух Лопух.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.09.2021 18:50
    -8
    Алкашня - современная легенда Голубой Лагуны.
    Ох и времена, ох и алкогольные нравы
    Ссылка
    rus
    rus, 27.09.2021 18:50
    +1
    Норм
    Ссылка
    and vik
    online
    and vik, 27.09.2021 18:46
    -1
    Ну шо за рагулі....
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 27.09.2021 18:39
    -1
    " Фреш после выходных " , спорт.юа переводит как " Свіжий після вихідних "
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности