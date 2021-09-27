ФОТО. Милевский показал, как выглядит после завершения карьеры

36-летний экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский показал, как он выглядит после завершения карьеры игрока. О своем решении Милевский официально объявил 23 сентября.

«Фреш после выходных!!! Всем еще раз спасибо за теплые слова», — прокомментировал Артем свежее фото.

Также Милевский написал письмо самому себе.