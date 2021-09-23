«Динамо, Суркисы, Алиев и ночная жизнь». Милевский написал себе молодому

Игрок дал советы молодому Артему Милевскому

  • 23.09.2021 13:14
  • 702 просмотра
  • 3 комментария
«Динамо, Суркисы, Алиев и ночная жизнь». Милевский написал себе молодому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Артем Милевский, который объявил о завершении карьеры, написал забавное письмо себе молодому из прошлого.

В этом письме Артем вспоминает многие яркие моменты своей карьеры в «Динамо» Киев.

«В такой день хочу написать себе молодому. Когда мне было 15 лет. Пацану, который из Минска в раннем возрасте приехал в «Динамо» Киев».

«Артем, пишу тебе из 2021 года. Впереди тебя ждет большая и яркая, но сложная карьера. Ты забьешь «Барселоне» и «Реалу», тебя будут хотеть купить топ-клубы Европы. А на чемпионате мира ты не зассышь и пробьешь паненкой. В Киеве тебя будут очень любить болельщики, а клуб - хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки».

«Первым тренером в Украине будет Павел Яковенко. Терпи его тренировки, внимательно слушай. Именно он тебя выведет на уровень, когда на одном из турниров ты сыграешь круче, чем лучший футболист в истории футбола. И да, не забудь потом взять у Роналду номер телефона».

«Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент - Саня Алиев. Родом он из Хабаровска, но настоящий украинец. Постарайся донести до него, чтобы он подольше поиграл в футбол на профессиональном уровне».

«Когда старшие ребята будут тянуть тебя в ночной клуб - не соглашайся. Думай о футболе, даже если сложно отказать. Ночная жизнь придет после карьеры. Не разбрасывайся деньгами. А когда будешь покупать авто, то выучи правила дорожного движения».

«Слушай братьев Суркисов. Уважай их. Но не подписывай новый контракт до 6 сентября, ведь это закроет тебе дорогу в Европу. А когда «Динамо» возглавит Олег Блохин, то даже не вздумай прийти на его презентацию в халате. И вообще, к нему - с максимальным уважением».

«Если случится так, что ты будешь играть в Беларуси, то не бойся. Там тебя ждет успех».

«Юный Артем, если прислушаешься к советам, то я уверен, что дойдешь, возможно, не до уровня «Реала» и «Барселоны», но «Милана», «Интера» и «Севильи» точно, - написал Милевский.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 23.09.2021 13:31
    0
    прикольно и позитивно
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 13:25
    +1
    Дошло как до жирафа через 1ОО5ОО лет когда все уже, увы.
    "... тебя будут хотеть купить топ-клубы Европы." Отсюда по подробнее можно было и как он интересно хотел бы там играть если гульбенить все время, а требования там обычно выше чем у наших ... хотя фантазер под забыл опосля ДК ни 1 клуба не было приличного и результаты посредственные, какие там топы то
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    bonv
    bonv, 23.09.2021 13:24
    +1
    Респект Міля. Життя продовжується. Не роби нових помилок. А якщо зробив то вчися на них. Успіхів тобі по життю.
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