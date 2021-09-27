Ювентус потерял двух основных форвардов перед матчем с Челси

В среду, 29 сентября «Ювентус» во втором туре Лиги чемпионов сыграет с «Челси». Накануне этого матча туринский клуб понес серьезные кадровые потери.
Не помогут «Ювентусу» в матче с «Челси» два основных форварда команды – Пауло Дибала и Альваро Мората. Оба получили повреждения в матче шестого тура Серии А против «Сампдории» (победа 3:2).
Оба пропустят также туринское дерби против «Торино» 2 октября и вернутся в игру только после паузы на матчи национальных сборных.
Источник — ФК Ювентус
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