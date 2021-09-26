В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2
Голы: Дибала, 10, Бонуччи, 43, с пенальти, Локателли, 57 — Йосида, 44, Кандрева, 83
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Сампдория).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Майя Йосида (Сампдория).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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