6-й тур
Ювентус
3 : 2
Сампдория
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус — Сампдория — 3:2. Видео голов и обзор матча

Туринская команда добыла непростую победу в 6-м туре Серии А

  • 26.09.2021 19:09
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Ювентус — Сампдория — 3:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 3:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2
Голы: Дибала, 10, Бонуччи, 43, с пенальти, Локателли, 57 — Йосида, 44, Кандрева, 83

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Сампдория).
57' ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
44' ГОЛ ! Мяч забил Майя Йосида (Сампдория).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
10' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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