6-й тур
Ювентус
3 : 2
Сампдория
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Решающим оказался гол Локателли. Ювентус не без труда обыграл Сампдорию

Туринская команда одолела соперников с разницей в один мяч

  • 26.09.2021 15:49
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Решающим оказался гол Локателли. Ювентус не без труда обыграл Сампдорию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 3:2.

В составе туринской команды забитыми мячами отметились Дибала, Бонуччи и Локателли.

«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2
Голы: Дибала, 10, Бонуччи, 43, с пенальти, Локателли, 57 — Йосида, 44, Кандрева, 83

«Ювентус»: Перин, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Локателли, Бентанкур (Маккенни, 82), Куадрадо, Кьеза (Кьеллини, 70), Мората (Кин, 82), Дибала (Кулусевски, 22), Бернардески (Рэмзи, 70).
«Сампдория»: Аудеро, Депаоли (Дамсгор, 59), Берешиньски, Йосида, Колли, Мурру (Ауджелло, 59), Кандрева, Экдаль (Адриен Силва, 59), Торсбю (Аскильдсен, 87), Квальярелла, Капуто (Торрегросса, 70).
Предупреждения: Торсбю (28), Мурру (41), Экдаль (45), Бентанкур (53), Куадрадо (66), Бонуччи (84), Кин (86).

Источник — Sport.ua

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