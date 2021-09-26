Решающим оказался гол Локателли. Ювентус не без труда обыграл Сампдорию

В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 3:2.
В составе туринской команды забитыми мячами отметились Дибала, Бонуччи и Локателли.
«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2
Голы: Дибала, 10, Бонуччи, 43, с пенальти, Локателли, 57 — Йосида, 44, Кандрева, 83
«Ювентус»: Перин, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Локателли, Бентанкур (Маккенни, 82), Куадрадо, Кьеза (Кьеллини, 70), Мората (Кин, 82), Дибала (Кулусевски, 22), Бернардески (Рэмзи, 70).
«Сампдория»: Аудеро, Депаоли (Дамсгор, 59), Берешиньски, Йосида, Колли, Мурру (Ауджелло, 59), Кандрева, Экдаль (Адриен Силва, 59), Торсбю (Аскильдсен, 87), Квальярелла, Капуто (Торрегросса, 70).
Предупреждения: Торсбю (28), Мурру (41), Экдаль (45), Бентанкур (53), Куадрадо (66), Бонуччи (84), Кин (86).
Источник — Sport.ua
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