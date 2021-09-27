Во вторник, 28 сентября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Шериф». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Реал» - «Шериф». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После первого тура «Реал» и «Шериф» лидируют в группе D, имея в активе по 3 очка.