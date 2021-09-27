Во вторник, 28 сентября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Шериф». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Реал» - «Шериф». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После первого тура «Реал» и «Шериф» лидируют в группе D, имея в активе по 3 очка.
Источник — Sport.ua
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