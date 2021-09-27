СУРКИС: «Не представляю, как бы развивалось киевское Динамо без Луческу»

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал развернутое интервью в «Великом футболе», рассказав о кадровой политике в команде, оценив перспективы «бело-синих» в Лиге чемпионов, а также прокомментировал недавние скандалы в сборной Украины.



О перспективах в еврокубках



«Для меня понимание первого и второго места сегодня уходит в тень. Мы докатились до такого, что со следующего года напрямую наши команды в Лигу чемпионов не выходят. Да, у 2-й команды будет больше соперников в квалификации, но неизвестно, что лучше – стартовать сразу с 4-й стадии или постепенно, с более слабыми командами, входить в эту Лигу чемпионов. Первое место обесценено. Если у нас не будет 4-5 клубов, вот сейчас «Металлист» рвется в УПЛ, то ничего не будет. Мы не будем двигаться. Смотрите на результаты еврокубков. Мы были на 9-м месте, потом на 10-м, а сегодня мы еле держимся за 11-ю строчку. Поэтому честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды.



Почему мы любим футбол? Я и Ринат Ахметов мы любим футбол, мы вкладываем в него не только деньги, но и сердце, душу. Мы работаем на футбол. Но другие команды должны стремиться точно также. Не для своего престижа сидеть на трибунах и радоваться, что играет их команда. Они должны вкладывать. Они должны смотреть за развитием своих команд. Есть команды, в которых по 4-5 месяцев не платится заработная плата».



О возвращении Коломойского



«Коломойский вернулся на трибуны, и я считаю, что это первый шаг к тому, что он уже заинтересовался футболом. В разговоре с ним я говорил, что бросить Днепр, другие команды, которые он финансировал – предательство перед украинским футболом. Команды, которые он финансировал частично, играли против его команды ожесточеннее, чем с любой другой. Он был честен, в футболе во всяком случае. И нигде не было такого, что можно было сказать, что команды ему подыгрывали. Арсеналу, Кривбассу, Львову - он помогал. Возвращение людей, которые любят футбол, как Ярославский и Коломойский – это было бы плюсом. Уберем политику. Он пришел на матч с Шахтером, изъявил желание прийти поддержать Динамо с Бенфикой. Пусть приходят. Хочется этого драйва в каждом туре».



О Петракове и конфликте сборной Украины



«Я отношусь абсолютно нормально к кандидатуре Петракова. Я знаю его как человека, который говорит то, что думает. Самое большее, что неправильно – приставка И.О. Если вы доверяете – назначайте. Предупредите его: если на чемпионат мира не попадешь – мы тебя снимем. Реброва можно ждать еще долго. Если хотите – надо было платить компенсацию за Реброва. А если не хотите – назначайте главного тренера до прихода Реброва.



Почему я продлил контракт с Луческу до 2024 года? Как футболисты будут относится к тренеру, если будут знать, что у него последний год контракта. Нам говорят, что если Петраков выведет команду на чемпионат мира, то он ее повезет. А я не уверен, что он ее повезет. Как тогда Петраков может выстраивать свою работу? Я считаю, что последний отборочный цикл был провальным. Да, с Францией сыграли успешно, но не взяли те очки, где должны были взять. Это в Казахстане. Обязаны были брать очки. И потом обвиняются мои же футболисты, которые должны вернуться ко мне. Так не приглашайте их в сборную тогда. Не надо, такого не было при Шевченко. Если этот футболист не готов – тренер просто его не включает в заявку. Но это мудрость тренера.



Не надо выносить на люди то, что должно быть внутри коллектива. Сегодня обидели Караваева, а завтра могут обидеть любого другого. Футболисты это все видят. У меня множество было разговоров с моими футболистами, но это все решалось внутри коллектива. А тут моего основного игрока публично оскорбляют в прессе. Как его приводить в чувства? Как его приводить в порядок? Есть вещи, которые я посоветовал бы, мы с ним примерно одного возраста, не надо «выносить сор из избы». Малиновский – ведущий футболист, нужно находить общий язык».



О трансферной политике



«На сегодняшний момент Шапаренко прогрессирует быстрее, чем можно было подумать. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков – эти футболисты прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им прогрессировать дальше. А если мы покупаем легионеров, то они должны играть.



Тот же Родригеш очень сильный футболист, но он считал, и говорил об этом вслух, что должен быть игроком основного состава. И ни в коем случае его нельзя менять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры. Еще и вел себя неадекватно. Поэтому мы отдали его в аренду с правом выкупа, и нет, на сегодняшний день незаменимых нет. Качество игры – прежде всего».



О перспективах Динамо в Лиге чемпионов



«Качество игры меня радует. Мне понравилось, как команда выполнила установку в матче с Бенфикой. При определенных обстоятельствах мы могли и победить. Могли и проиграть. Но присутствует боязнь, это видно. В чемпионате мы играем достойно, у нас одна ничья, которая была необязательна. Но в начале чемпионата Луческу не мог присутствовать на матчах и это очень сказывается на ребятах. Его разбор и подготовка к играм дает нам возможность добиваться положительного результата. Без него я не представляю, как бы развивалось киевское Динамо.



Против Баварии будет тяжелейшая игра. Возможно, футболисты вместе с тренерским штабом так построят игру и мы получим положительный результат. Хотел бы, чтобы повторились славные традиции Динамо 1999 года в матчах с Баварией. Мы можем об этом мечтать, но если мечтать – это может свершиться. На сегодня я удовлетворен работой команды, снимаю шляпу перед Мистером – в его годы дай Бог каждому так работать», – сказал Суркис.