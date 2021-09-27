В понедельник 27 сентября пройдет матч 9-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Черноморец» и «Ингулец».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить ее будет арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин. Начало встречи в 19:30.

«Черноморец» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.



