САБО: «Что бы Луческу не придумал, с Баварией не дам Динамо ни процента»

Известный тренер Йожеф Сабо прокомментировал победу «Динамо» над «Рухом» (2:0) в матче 9 тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от игры второго тура Лиги чемпионов.

«Победа далась киевлянам легко. Я не узнал «Рух». Такой команде, как «Динамо», можно было противостоять хотя бы за счет энергии, движения, но ничего этого не было. Бело-синие просто проехались по львовянам, а во втором тайме действовали по счету.

Как «Динамо» играть против «Баварии»? В опорную зону выйдет Сидорчук, в средней линии появится Шапаренко, который, к слову, очень слабо сыграл против «Шахтера». Однако я вообще не понимаю, кто выйдет у «Динамо» в атаке. У киевлян сейчас шесть нападающих, а на острие действует Гармаш… Он парень работоспособный, нагнетает обстановку у чужой штрафной, три-четыре года назад он был полузащитником и физически был хорош. Но его выход в атаке меня удивляет.

В общем, что бы Луческу ни придумывал против «Баварии», я не дам «Динамо» на успех в мюнхенском матче ни одного процента», - сказал Сабо.

Матч «Бавария» - «Динамо» состоится 29 сентября в Мюнхене. Начало игры в 22:00 по Киеву.