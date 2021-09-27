САБО: «Что бы Луческу не придумал, с Баварией не дам Динамо ни процента»

Эксперт высказался о грядущем матче киевлян в Лиге чемпионов

  • 27.09.2021 10:56
  • 1878 просмотров
  • 11 комментариев
САБО: «Что бы Луческу не придумал, с Баварией не дам Динамо ни процента»
© ФК Динамо Київ. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо прокомментировал победу «Динамо» над «Рухом» (2:0) в матче 9 тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от игры второго тура Лиги чемпионов.

«Победа далась киевлянам легко. Я не узнал «Рух». Такой команде, как «Динамо», можно было противостоять хотя бы за счет энергии, движения, но ничего этого не было. Бело-синие просто проехались по львовянам, а во втором тайме действовали по счету.

Как «Динамо» играть против «Баварии»? В опорную зону выйдет Сидорчук, в средней линии появится Шапаренко, который, к слову, очень слабо сыграл против «Шахтера». Однако я вообще не понимаю, кто выйдет у «Динамо» в атаке. У киевлян сейчас шесть нападающих, а на острие действует Гармаш… Он парень работоспособный, нагнетает обстановку у чужой штрафной, три-четыре года назад он был полузащитником и физически был хорош. Но его выход в атаке меня удивляет.

В общем, что бы Луческу ни придумывал против «Баварии», я не дам «Динамо» на успех в мюнхенском матче ни одного процента», - сказал Сабо.

Матч «Бавария» - «Динамо» состоится 29 сентября в Мюнхене. Начало игры в 22:00 по Киеву.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ярослав Мирошниченко
    online
    Ярослав Мирошниченко, 27.09.2021 11:57
    +1
    --smart--Forever, 27.09.2021 11:55
    Старому цыганскому маразматику уж пора на пенсию, ибо думать над тактикой с командюшкой древянных игрушек против одного из лучших ТОП клубов Европы - это нонсенс.
    А вообще наверное лучше получить технать 3 : 0, чем попасть под каток глумления от Баварии, потому как ВСЯ Ывропа, Айзия и Кетай будет после матча РЖАТЬ над клоунами из Голубой Лагуны
    Сифилитик ваши 0-7 никто не переплюнит
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 27.09.2021 11:55 (изменен)
    -2
    Старому цыганскому маразматику уж пора на пенсию, ибо думать над тактикой с командюшкой древянных игрушек против одного из лучших ТОП клубов Европы - это нонсенс.
    А вообще наверное лучше получить технать 3 : 0, чем попасть под каток глумления от Баварии, потому как ВСЯ Ывропа, Айзия и Кетай будет после матча РЖАТЬ над клоунами из Голубой Лагуны
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    Kevko
    Kevko, 27.09.2021 11:49
    +1
    Умеет Сабо "поддержать" родную команду. "Вдохновил" футболистов очень здорово...
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    Calm
    Calm, 27.09.2021 11:40
    +1
    "У киевлян сейчас шесть нападающих", ну по правде говоря - в строю только трое. Хотя Гармаш на острие это конечно смешно
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 27.09.2021 11:28
    -1
    manticora1990, 27.09.2021 11:16
    Золотые слова!! ждем погрома рекордного!!
    Думаешь что шахтеровское унижение 0-7 будет побито?
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    Dominik
    Dominik, 27.09.2021 11:21
    0
    Fender, 27.09.2021 11:20
    Мадам идите в окопе сделайте солдатам приятно, футбол это не ваше
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 27.09.2021 11:21
    +2
    З нинішньою Баварією дійсно шансів навіть на нічию - 0,01 %
    Ссылка
    Fender
    Fender, 27.09.2021 11:20
    +3
    manticora1990, 27.09.2021 11:16
    Золотые слова!! ждем погрома рекордного!!
    Мадам идите в окопе сделайте солдатам приятно, футбол это не ваше
    Ссылка
    manticora1990
    manticora1990, 27.09.2021 11:16
    -3
    Золотые слова!! ждем погрома рекордного!!
    Ссылка
    vitaly78
    vitaly78, 27.09.2021 11:05 (изменен)
    +2
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 27.09.2021 11:01
    Та я думаю совы и сами понимают что здесь им ловить нечего. Это ж не Шахтёр который может проиграть Шерифу, а потом хлопнуть дважды Реал как было в прошлом году.
    Они уже хлопнули Реал? Посмотрим как они в этом году Реал хлопнут и Шериф в Киеве. От обеих команд в этом году та наверное и в следующем ждать нечего.
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 27.09.2021 11:01
    -5
    Та я думаю совы и сами понимают что здесь им ловить нечего. Это ж не Шахтёр который может проиграть Шерифу, а потом хлопнуть дважды Реал как было в прошлом году.
    Ссылка
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