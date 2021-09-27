Игорь СУРКИС: «Возвращение Коломойского в футбол было бы плюсом»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном возвращении олигарха Игоря Коломойского к футбольной деятельности.

«Коломойский вернулся на трибуны, и я считаю, что это первый шаг к тому, что он уже заинтересовался футболом. В разговоре с ним я говорил, что бросить Днепр, другие команды, которые он финансировал – предательство перед украинским футболом. Команды, которые он финансировал частично, играли против его команды ожесточеннее, чем с любой другой. Он был честен, в футболе во всяком случае. И нигде не было такого, что можно было сказать, что команды ему подыгрывали.

Арсеналу, Кривбассу, Львову - он помогал. Возвращение людей, которые любят футбол, как Ярославский и Коломойский – это было бы плюсом. Уберем политику. Он пришел на матч с Шахтером, изъявил желание прийти поддержать Динамо с Бенфикой. Пусть приходят. Хочется этого драйва в каждом туре», - сказал Суркис.

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