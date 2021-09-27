Игорь СУРКИС: «Первое место в УПЛ обесценено»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о перспективах своей команды в еврокубках.

«Для меня понимание первого и второго места сегодня уходит в тень. Мы докатились до такого, что со следующего года напрямую наши команды в Лигу чемпионов не выходят. Да, у 2-й команды будет больше соперников в квалификации, но неизвестно, что лучше – стартовать сразу с 4-й стадии или постепенно, с более слабыми командами, входить в эту Лигу чемпионов. Первое место обесценено. Если у нас не будет 4-5 клубов, вот сейчас «Металлист» рвется в УПЛ, то ничего не будет. Мы не будем двигаться. Смотрите на результаты еврокубков. Мы были на 9-м месте, потом на 10-м, а сегодня мы еле держимся за 11-ю строчку. Поэтому, честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды.

Почему мы любим футбол? Я и Ринат Ахметов мы любим футбол, мы вкладываем в него не только деньги, но и сердце, душу. Мы работаем на футбол. Но другие команды должны стремиться точно также. Не для своего престижа сидеть на трибунах и радоваться, что играет их команда. Они должны вкладывать. Они должны смотреть за развитием своих команд. Есть команды, в которых по 4-5 месяцев не платится заработная плата», — сказал Суркис.

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