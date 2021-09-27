Игорь СУРКИС: «Первое место в УПЛ обесценено»

Президент «Динамо» рассказал о перспективах украинских клубов в еврокубках

  • 27.09.2021 09:29
  • 2573 просмотра
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Первое место в УПЛ обесценено»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о перспективах своей команды в еврокубках.

«Для меня понимание первого и второго места сегодня уходит в тень. Мы докатились до такого, что со следующего года напрямую наши команды в Лигу чемпионов не выходят. Да, у 2-й команды будет больше соперников в квалификации, но неизвестно, что лучше – стартовать сразу с 4-й стадии или постепенно, с более слабыми командами, входить в эту Лигу чемпионов. Первое место обесценено. Если у нас не будет 4-5 клубов, вот сейчас «Металлист» рвется в УПЛ, то ничего не будет. Мы не будем двигаться. Смотрите на результаты еврокубков. Мы были на 9-м месте, потом на 10-м, а сегодня мы еле держимся за 11-ю строчку. Поэтому, честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды.

Почему мы любим футбол? Я и Ринат Ахметов мы любим футбол, мы вкладываем в него не только деньги, но и сердце, душу. Мы работаем на футбол. Но другие команды должны стремиться точно также. Не для своего престижа сидеть на трибунах и радоваться, что играет их команда. Они должны вкладывать. Они должны смотреть за развитием своих команд. Есть команды, в которых по 4-5 месяцев не платится заработная плата», — сказал Суркис.

Читайте также: Игорь СУРКИС: «Хочется повторить 90-е, когда на равных с Баварией играли».

Источник — Великий футбол

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Юрий Гапоненко
    online
    Юрий Гапоненко, 27.09.2021 09:54
    +6
    Короче посыл такой. Вкладывайте все больше денег в свои клубы шоб Я мог с 1 места в УПЛ попадать в ЛЧ без квалификации. А то так с 1 места УПЛ идти на квалификацию где можно вылететь от хер пойми кого Мне западло.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 27.09.2021 09:51
    +6
    Чому ми любимо футбол? Я і Рінат Ахметов ми любимо футбол, ми вкладаємо в нього не тільки гроші, але і серце, душу. Ми працюємо на футбол. Але інші команди повинні прагнути того ж. Не для свого престижу сидіти на трибунах і радіти, що грає їх команда. Вони повинні вкладати. Вони повинні дивитися за розвитком своїх команд. Є команди, в яких по 4-5 місяців не сплачується заробітна плата», - сказав Суркіс.
    _______________
    Ну не всі власники клубів можуть так як ти і рінат ліанідич, бути власниками обленерго і інших "державних" підприємств, щоб так легко викидати на команду-цяцьку мільярди гривень!
    Ссылка
    lehach_08
    lehach_08, 27.09.2021 09:45
    +10
    простой вопрос, за какие средства ты содержишь клуб "любитель футбола"?? ты и ринат воры, современные феодалы, ограбившые страну в особо крупным масштабах, прикидывающиеся меценатами.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 27.09.2021 09:43
    +2
    Джуниор не в курсе, что путь чемпиона НАМНОГО легче?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности