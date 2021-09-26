Игорь СУРКИС: «Хочется повторить 90-е, когда на равных с Баварией играли»

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил предстоящий матч Лиги чемпионов против «Баварии», которая сейчас находится в топ-форме.

«Меня радует, как команда выполнила установку на игре с «Бенфикой». Могли и выиграть, могли и проиграть. И было видно, что была боязнь определенная в Лиге чемпионов. Сейчас едем в Мюнхен. Понимаем, что будет тяжелейшая игра. Возможно, так построим игру, что будет положительный результат».

«Хотелось бы повторить традиции конца 90-х годов, когда на равных играли с «Баварией». Да, можем только мечтать об этом, но если мечтать, то это может случиться».

«Снимаю шляпу перед Мирчей Луческу. Так работать в таком возрасте», - сказал Суркис.

Матч в Мюнхене состоится 29 сентября.