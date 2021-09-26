Игорь СУРКИС: «Хочется повторить 90-е, когда на равных с Баварией играли»

Команда готовится к тяжелому выезду в Германию

  • 26.09.2021 22:59
  • 928 просмотров
  • 10 комментариев
Игорь СУРКИС: «Хочется повторить 90-е, когда на равных с Баварией играли»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил предстоящий матч Лиги чемпионов против «Баварии», которая сейчас находится в топ-форме.

«Меня радует, как команда выполнила установку на игре с «Бенфикой». Могли и выиграть, могли и проиграть. И было видно, что была боязнь определенная в Лиге чемпионов. Сейчас едем в Мюнхен. Понимаем, что будет тяжелейшая игра. Возможно, так построим игру, что будет положительный результат».

«Хотелось бы повторить традиции конца 90-х годов, когда на равных играли с «Баварией». Да, можем только мечтать об этом, но если мечтать, то это может случиться».

«Снимаю шляпу перед Мирчей Луческу. Так работать в таком возрасте», - сказал Суркис.

Матч в Мюнхене состоится 29 сентября.

Источник — Великий футбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 26.09.2021 23:44
    +2
    Жаль без шансов, будет чудо, если не влетят разгромно!
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 26.09.2021 23:39
    0
    fedd1979, 26.09.2021 23:05
    З Андрієвськими, Антюхами, Сидорчуками, Шепелєвими і Шабановими? Не смішіть. Там грали Шевченко, Ребров, Белькевич, Хацкевич, Лужний, Каладзе, Ващук, Косовський
    Без Лобановского эти игроки сливали Ксамаксу и Рапиду, играли на уровне современной Зори.
    -
    Футбол - это искусство и творчество, там бабло не работает и приказы от братвы.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 26.09.2021 23:38
    -1
    С таким гнилым и коррумпированным футбольным хозяйством с Баварией на равных будут играть лет через 100. Хотя могут купить Баварию и сделают из нее очередной зарубежный фарм-клуб по типу Труа.
    Ссылка
    Real20
    online
    Real20, 26.09.2021 23:34
    -1
    APL, 26.09.2021 23:32
    Квартиру вже поставив?
    Памперсы купил уже?
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    APL
    online
    APL, 26.09.2021 23:32
    0
    Real20, 26.09.2021 23:27
    ДК Бавария0-5 минимум
    Квартиру вже поставив?
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 26.09.2021 23:29
    0
    Не смеши,Чапкис
    Ссылка
    Real20
    online
    Real20, 26.09.2021 23:27
    -1
    ДК Бавария0-5 минимум
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 26.09.2021 23:23
    +2
    Та да, жидовская морда, бабки нужно вливать в команду или гений Лобановского вселять в румына.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 26.09.2021 23:05
    +4
    З Андрієвськими, Антюхами, Сидорчуками, Шепелєвими і Шабановими? Не смішіть. Там грали Шевченко, Ребров, Белькевич, Хацкевич, Лужний, Каладзе, Ващук, Косовський
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 26.09.2021 23:00
    -3
    у тебя что плейстешн нету
    Ссылка
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