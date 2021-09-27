В матче 6-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:1.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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