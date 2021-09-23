В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Тоттенхэм»

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Под его руководством «Тоттенхэм» сначала одержал три победы в трех стартовых турах АПЛ, однако затем последовали два разгромных поражения – от «Кристал Пэлас» и «Челси» – с одинаковым счетом 0:3.

В еврокубках «шпоры» тоже не блещут. В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций они в гостях проиграли португальскому «Пасушу» (0:1), и лишь уверенная победа в Лондоне позволила им выйти в групповой раунд. А в первом туре турнира «Тоттенхэм» сыграл вничью с французским «Ренном» (2:2). Впрочем, очевидно, что для клуба, который еще два года назад играл в финале Лиги чемпионов, Лига конференций не в приоритете.

«Арсенал»

В прошлом сезоне «канониры» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате. Отставание от седьмой строчки, на которой финишировал как раз «Тоттенхэм», составило лишь один балл, однако все равно после этого сезон для команды Микеля Артеты можно назвать не иначе как провальным.

Испанского специалиста по всем законам логики должна была ждать отставка, но каким-то непостижимым образом ему удалось её избежать. Вероятно, кредит доверия руководства клуба еще не иссяк. В последних двух матчах «Арсенал» одержал победу, прервав серию из трех поражений кряду на старте сезона. Но минимальные виктории над аутсайдерами вряд ли могут говорить о весомом прогрессе.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Дайер, Ромеро, Эмерсон, Алли, Хейбьерг, Ндомбеле, Кейн, Ло Чельсо, Сон.

«Арсенал»: Лено — Суареш, Чеймберс, Холдинг, Тирни, Локонга, Эль-Ненни, Сака, Эдегор, Смит-Роу, Обамеянг.

26 сентября, воскресенье