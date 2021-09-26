Канониры исправили ситуацию. Арсенал дома обыграл Тоттенхэм

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Тоттенхэм» (3:1).
У «канониров» голы забили Эмил Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака, а у «шпор» отличился Сон Хын Мин.
После неудачного старта «Арсенал» исправил ситуацию и вошел в топ-10 АПЛ (9 очков).
АПЛ. 6-й тур
«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 3:1
Голы: Смит-Роу, 12, Обамеянг, 27, Сака, 34 – Сон Хын Мин, 79.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Джака (Локонга, 82), Партей, Эдегор, Смит-Роу (Нуну Тавареш, 88), Сака (Мэйтланд-Найлс, 87), Обамеянг.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга (Эмерсон Роял, 46), Хейбьерг, Алли (Скипп, 46), Ндомбеле (Хиль, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Скипп, 67. Эдегор, 89. Локонга, 90+1.
Судья: Поусон.
26 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Источник — Sport.ua
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