6-й тур
Арсенал
3 : 1
Тоттенхэм
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Канониры исправили ситуацию. Арсенал дома обыграл Тоттенхэм

После неудачного старта канониры начали побеждать и вошли в топ-10 АПЛ

  • 26.09.2021 20:52
  • 649 просмотров
  • 3 комментария
Канониры исправили ситуацию. Арсенал дома обыграл Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Тоттенхэм» (3:1).

У «канониров» голы забили Эмил Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака, а у «шпор» отличился Сон Хын Мин.

После неудачного старта «Арсенал» исправил ситуацию и вошел в топ-10 АПЛ (9 очков).

АПЛ. 6-й тур

«Арсенал»  «Тоттенхэм»  3:1

Голы: Смит-Роу, 12, Обамеянг, 27, Сака, 34 – Сон Хын Мин, 79.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Джака (Локонга, 82), Партей, Эдегор, Смит-Роу (Нуну Тавареш, 88), Сака (Мэйтланд-Найлс, 87), Обамеянг.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга (Эмерсон Роял, 46), Хейбьерг, Алли (Скипп, 46), Ндомбеле (Хиль, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Скипп, 67. Эдегор, 89. Локонга, 90+1.

Судья: Поусон.

26 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -PhoeniX-
    online
    -PhoeniX-, 26.09.2021 21:54
    0
    Да. Такими темпами у Миа Халифы будет забот полно рот
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
    -PhoeniX-, 26.09.2021 21:49
    0
    Вот хотел же поставить на Арсенал, на 3:1. Ведь при этом счёте Арсенал обходил соперника и попадал в топ-10
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 26.09.2021 21:24
    0
    Когда после 1го тайма горели 3-0,три раза подряд стаким счетом ,не мог такого *рекорда*припомнить с 12 года(последнего сезона Гарета Бейла),ну то таке,что с Тотемом?? скорее с области психнастроя.а тут еще Арсу пруха все голы на контре,2 й тайм уже норм,но Арс закрылся.Да еще с поджарого новичка Б.Хиля *будуть люди*.
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