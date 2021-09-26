Артем МИЛЕВСКИЙ: «Легенды - это Шевченко и Ребров. А мы так - после них»

Форвард оценил решение о завершении карьеры

  • 26.09.2021 19:53
  • 3183 просмотра
  • 3 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Легенды - это Шевченко и Ребров. А мы так - после них»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Артем Милевский, который ранее объявил о завершении карьеры, прокомментировал свое решение.

«Решение было принято давно. Мы понимали, что после «Миная» это будет конец, но объявили позже. Мне было уже тяжело, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно».

«Легенда? Легенды - это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так - после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил - побьешь рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет тяжело, переживает. У меня никогда рекордов особых не было».

«Приятно, что Ярмоленко написал с пожеланиями после завершения карьеры. Что дальше? Есть ютуб-канал Миля. И главное для себя выбрать правильный путь теперь. Тренерская работа? Пока нет, но жизнь покажет», - сказал Милевский.

Источник — ПроФутбол

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 26.09.2021 20:46
    0
    Тема развивайся как агент или скаутингом можно
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    cucumber
    online
    cucumber, 26.09.2021 20:34
    +1
    Давай, Миля! Удачи тебе в новых твоих начинаниях! Я хоть всегда был и есть за Металлист, но всегда знал, что раз Миля на поле, то у его соперника всегда будут проблемы в штрафной площадке! Спасибо за Игру!
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 26.09.2021 20:18
    +4
    Прав на все 1ОО %
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