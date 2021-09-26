26 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист 1925.
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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