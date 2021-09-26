Десна – Металлист 1925. Битва в Чернигове. Стартовые составы команд

26 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Десна: Мысак, Болбат, Ковтун, Селин, Картушов, Будковский, Домбровский, Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский, Волошин.
Запас: Литовка, Жук, Сафронов, Масалов, Арвеладзе, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.
Главный тренер: Александр Рябоконь.
Металлист 1925: Сидоренко, Фабиньо, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Крыськив, Кравченко, Батюшин, Марлисон.
Запас: Шелихов, Ермаков, Западня, Квакич, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.
Главный тренер: Валерий Кривенцов.
Источник — Sport.ua
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