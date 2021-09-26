Десна – Металлист 1925. Битва в Чернигове. Стартовые составы команд

26 сентября в 19:30 пройдет матч 9-го тура УПЛ

  • 26.09.2021 19:10
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Десна – Металлист 1925. Битва в Чернигове. Стартовые составы команд
© FootBoom. Александр Рябоконь

26 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Десна – Металлист 1925. Стартовые составы команд

Десна: Мысак, Болбат, Ковтун, Селин, Картушов, Будковский, Домбровский, Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский, Волошин.

Запас: Литовка, Жук, Сафронов, Масалов, Арвеладзе, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.

Главный тренер: Александр Рябоконь.

Металлист 1925: Сидоренко, Фабиньо, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Крыськив, Кравченко, Батюшин, Марлисон.

Запас: Шелихов, Ермаков, Западня, Квакич, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.

Главный тренер: Валерий Кривенцов. 

Источник — Sport.ua

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