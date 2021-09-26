Днепр-1 – Заря. Йовичевич против Скрипника. Стартовые составы команд

26 сентября в 17:00 пройдет матч 9-го тура УПЛ

  • 26.09.2021 16:50
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Днепр-1 – Заря. Йовичевич против Скрипника. Стартовые составы команд
© ФК Днепр-1. Игорь Йовичевич

26 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Днепр-1» и «Заря». Начало встречи – в 17:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Днепр-1 – Заря. Йовичевич против Скрипника. Стартовые составы команд

Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко, Джурасек, Довбик, Когут.

Запас: Юрчук, Батагов, Кравченко, Чуже, Игнатенко, Назаренко, Ярмолюк, Русин, Билл.

Главный тренер: Игор Йовичевич.

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Аллахьяр, Кабаев.

Запас: Жилкин, Руфати, Имереков, Снурницин, Казаков, Кристиан, Лунев, Гладкий, Шахаб.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Источник — Sport.ua

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