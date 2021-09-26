26 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Днепр-1» и «Заря». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Заря. Йовичевич против Скрипника. Стартовые составы команд
Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко, Джурасек, Довбик, Когут.
Запас: Юрчук, Батагов, Кравченко, Чуже, Игнатенко, Назаренко, Ярмолюк, Русин, Билл.
Главный тренер: Игор Йовичевич.
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Аллахьяр, Кабаев.
Запас: Жилкин, Руфати, Имереков, Снурницин, Казаков, Кристиан, Лунев, Гладкий, Шахаб.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.