26 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Днепр-1» и «Заря». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
Источник — Sport.ua
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