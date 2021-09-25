Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не вызывать Малиновского в сборную - преступление»

Известный футбольный менеджер – о Руслане Малиновском

  • 25.09.2021 22:58
  • 532 просмотра
  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не вызывать Малиновского в сборную - преступление»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в поединке с «Интером» забил мяч и отдал голевой пас.

«Смотрел сегодня «Аталанту» Малиновского против «Интера». Руслан был лучшим на поле, забил и отдал. Мне кажется, что Петракову нужно спрятать свои эмоции и амбиции в одно место. Это преступление не вызывать Руслана в сборную», - написал Заховайло в Facebook.

Отметим, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча по версии WhoScored.

Напомним, что Александр Петраков не вызвал Малиновского на ближайшие матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Романчиков
    online
    Сергей Романчиков, 25.09.2021 23:38
    0
    Artyom_I, 25.09.2021 23:36
    Малиновский не подходит под схемы Петракова
    Под схему🤣У него одна
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 25.09.2021 23:36
    0
    Малиновский не подходит под схемы Петракова
    Ссылка
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