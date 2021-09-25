Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не вызывать Малиновского в сборную - преступление»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в поединке с «Интером» забил мяч и отдал голевой пас.
«Смотрел сегодня «Аталанту» Малиновского против «Интера». Руслан был лучшим на поле, забил и отдал. Мне кажется, что Петракову нужно спрятать свои эмоции и амбиции в одно место. Это преступление не вызывать Руслана в сборную», - написал Заховайло в Facebook.
Отметим, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча по версии WhoScored.
Напомним, что Александр Петраков не вызвал Малиновского на ближайшие матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.
Источник — Sport.ua
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