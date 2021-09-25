ФОТО. Малиновский признан лучшим игроком матча с Интером

Гол украинского хавбека «Аталанты» помог его команде добыть очки в поединке с миланским клубом

  • 25.09.2021 21:03
  • 4435 просмотров
  • 18 комментариев
ФОТО. Малиновский признан лучшим игроком матча с Интером
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в выездном поединке 6-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (2:2).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и сделал счет 1:1 на 30-й минуте. Мог Руслан и оформить дубль, но мяч после его удара попал в штангу. На 62-й минуте встречи Малиновский был заменен на Иличича.

За свою игру Малиновский получил оценку 8,9 балла. Это самая высокая оценка среди игроков обеих команд.

Источник — WhoScored.com

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 25.09.2021 22:08
    0
    Віталій Возняк, 25.09.2021 22:00
    Ну от і відповідь. "Фізруку" потрібно з "ногом'ячистів" якось зробити успішну команду, а Руслану для результативної гри потрібні партнери-футболісти. У команді "ногом'ячистів" Малиновський і сам показує гру їх рівня. Граючи проти "Аталанти" суперники чекають неприємностей майже від кожного з гравців цієї команди, а граючи проти нашої збірної, їм потрібно зосереджуватись лише на Малиновському, Шапаренку і перекривати Яремчука в своїй штрафній.
    Ну я ж і писав, що зразу скажуть про партнерів ))) Звичайно це так. Але в нього у збірній навіть елементарні дальні удари (де не потрібно партнера), як в "Аталанті" не проходять.
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 25.09.2021 22:06
    +1
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 21:36
    Ты футбол начал смотреть в этом году? В отборе на Евро он нормально играл и в первой Лиге Наций, а потом с ноября 2020 его мучала пубалгия, которую успешно прооперировали в июле 2021.
    Вспокойся. Не знаю, що там його мучило З ЛИСТОПАДА 2020 року, але знаю, що ВЕСНОЮ 2021 року він був однозначно найкращим гравцем "Аталанти" й одним з найкращих Серії А.
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    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 25.09.2021 22:00
    +1
    Jeka Lukashin, 25.09.2021 21:40
    Бо Аталанту тренирует тренер и его окружают в команде футболисты, а сборную тренируют физруки и партнеры по команде ногомячисты обыкновенные
    Ну от і відповідь. "Фізруку" потрібно з "ногом'ячистів" якось зробити успішну команду, а Руслану для результативної гри потрібні партнери-футболісти. У команді "ногом'ячистів" Малиновський і сам показує гру їх рівня. Граючи проти "Аталанти" суперники чекають неприємностей майже від кожного з гравців цієї команди, а граючи проти нашої збірної, їм потрібно зосереджуватись лише на Малиновському, Шапаренку і перекривати Яремчука в своїй штрафній.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 25.09.2021 21:59
    -2
    avtv5555, 25.09.2021 21:21
    Руслан передает привет физруку Петракову..
    Как этот супертренер даже заняв второе место два плейофа собирается проходить,а там не фины с Боснией...хотя смотря на Джеко сегодня в интере не понимаю почему боснийцев шапками закидывают наши умники
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 25.09.2021 21:57
    -1
    kylt_lichnosti, 25.09.2021 21:24
    Он не подходит под схему Петракова.
    Там есть схема?
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 25.09.2021 21:56
    -1
    A55555009, 25.09.2021 21:50
    Потрібно перешагнути через себе і довикликати його в збірну, адже результат збірної на першому місці, при тому, необхідно зрозуміти: як правильно тобто ефективно його потрібно використовувати
    Мяч ему просто дай а он сотворит.
    Это же не Степаненко с сидорчуком.
    Чувак всем нужен а Петракову слабоумному ведущему наш Титаник на дно он не нужен
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    A55555009
    A55555009, 25.09.2021 21:50
    +3
    Потрібно перешагнути через себе і довикликати його в збірну, адже результат збірної на першому місці, при тому, необхідно зрозуміти: як правильно тобто ефективно його потрібно використовувати
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
    Jeka Lukashin, 25.09.2021 21:40
    +3
    fedd1979, 25.09.2021 21:32
    Ви всі тут так протестуєте, ніби хтось колись бачив нормальну гру Малиновьского за збірну. Це дуже цікаве питання: чому він у клубі один, а в збірній інший. На нього, звичайно, треба шукати відповіді. І, мабуть, так - не шляхом відсторонення Малиновського від збірної. Побачимо, що принесе цей крок Петракова. Я вважаю, що нічого. Але однаково - питання є: чому Малиновський такий різний. Я розумію, що скажуть про напарників, але це дуже просто
    Бо Аталанту тренирует тренер и его окружают в команде футболисты, а сборную тренируют физруки и партнеры по команде ногомячисты обыкновенные
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 21:36
    +1
    fedd1979, 25.09.2021 21:32
    Ви всі тут так протестуєте, ніби хтось колись бачив нормальну гру Малиновьского за збірну. Це дуже цікаве питання: чому він у клубі один, а в збірній інший. На нього, звичайно, треба шукати відповіді. І, мабуть, так - не шляхом відсторонення Малиновського від збірної. Побачимо, що принесе цей крок Петракова. Я вважаю, що нічого. Але однаково - питання є: чому Малиновський такий різний. Я розумію, що скажуть про напарників, але це дуже просто
    Ты футбол начал смотреть в этом году? В отборе на Евро он нормально играл и в первой Лиге Наций, а потом с ноября 2020 его мучала пубалгия, которую успешно прооперировали в июле 2021.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 25.09.2021 21:32
    +1
    odiniznashih, 25.09.2021 21:27
    Если такой игрок не подходит под схему игры тренера, то может схему надо менять?
    Может надо наигрывать связку Малиновский-Яремчук?
    Враховуючи що схема майже та сама, а Яремчук за стилем дуже схожий на Сапату то було б цікаво
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    odiniznashih
    odiniznashih, 25.09.2021 21:32
    +3
    Ни фига себе отрыв - 8.9, а на втором месте 7.3.
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 25.09.2021 21:32
    0
    Mykola_nik, 25.09.2021 21:26
    Вигнати ПетраКова і збірна буде сильніша
    Ви всі тут так протестуєте, ніби хтось колись бачив нормальну гру Малиновьского за збірну. Це дуже цікаве питання: чому він у клубі один, а в збірній інший. На нього, звичайно, треба шукати відповіді. І, мабуть, так - не шляхом відсторонення Малиновського від збірної. Побачимо, що принесе цей крок Петракова. Я вважаю, що нічого. Але однаково - питання є: чому Малиновський такий різний. Я розумію, що скажуть про напарників, але це дуже просто
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 25.09.2021 21:32
    -2
    Петраков, але Петраков!
    Ссылка
    bonv
    bonv, 25.09.2021 21:29
    +2
    Передав привіт Петракову..
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    odiniznashih
    odiniznashih, 25.09.2021 21:27
    +4
    Если такой игрок не подходит под схему игры тренера, то может схему надо менять?
    Может надо наигрывать связку Малиновский-Яремчук?
    Ссылка
    Mykola_nik
    Mykola_nik, 25.09.2021 21:26
    +1
    Вигнати ПетраКова і збірна буде сильніша
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
    kylt_lichnosti, 25.09.2021 21:24
    0
    Он не подходит под схему Петракова.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 25.09.2021 21:21
    +8
    Руслан передает привет физруку Петракову..
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