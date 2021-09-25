ФОТО. Малиновский признан лучшим игроком матча с Интером

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в выездном поединке 6-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (2:2).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и сделал счет 1:1 на 30-й минуте. Мог Руслан и оформить дубль, но мяч после его удара попал в штангу. На 62-й минуте встречи Малиновский был заменен на Иличича.

За свою игру Малиновский получил оценку 8,9 балла. Это самая высокая оценка среди игроков обеих команд.