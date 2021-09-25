Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Львов

В Ужгороде состоится поединок 9-го тура чемпионата Украины

  • 25.09.2021 19:41
  • 161 просмотр
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Львов
© ФК Минай

В воскресенье, 26-го сентября, состоится поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» встретится со «Львовом».

Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин даст стартовый свисток в 14:00.

«Минай» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Львов», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

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