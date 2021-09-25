В воскресенье, 26-го сентября, состоится поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» встретится со «Львовом».



Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин даст стартовый свисток в 14:00.

«Минай» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Львов», за которой можно следить здесь.