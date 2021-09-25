Рух – Динамо. Луческу устроил большую ротацию. Стартовые составы команд

25 сентября в 19:30 пройдет матч 9-го тура УПЛ

  • 25.09.2021 19:10
  • 6151 просмотр
  • 10 комментариев
Рух – Динамо. Луческу устроил большую ротацию. Стартовые составы команд
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

25 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Рух» и «Динамо». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Рух – Динамо. Луческу устроил большую ротацию. Стартовые составы команд

Рух: Панькив, Гагун, Мартынюк (кап), Белый, Мысык, Карасюк, Сыч, Климчук, Притула, Бойчук, Борячук.

Запас: Бандура, Таллес, Рунич, Стаменкович, Кондраков, Альваренга, Ориховский, Кухарук, Лях.

Главный тренер: Леонид Кучук.

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Гармаш, Вербич, Супряга.

Запас: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Караваев, Витиньо, Забарный, Сирота, Шкурин.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 25.09.2021 19:55
    0
    Очень важная игра для Динамо, не то что Суперкубок
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 25.09.2021 19:54
    0
    sasha.138, 25.09.2021 19:24
    мкг не играет
    я вижу ты пытаешься что то сказать, ничего не понятно, но очень интересно
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 25.09.2021 19:28
    0
    SandroKing, 25.09.2021 19:22
    Из приобретений только Рамирес, а он заболел коронавирусом.
    Ну антюха вроде тоже взяли за деньги
    Ссылка
    sasha.138
    sasha.138, 25.09.2021 19:24
    -1
    cucumber, 25.09.2021 19:22
    че так мало сообщений?
    мкг не играет
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 19:23
    -1
    Настоящая ротация у Шахтёра была, а здесь её почти нет.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 25.09.2021 19:22
    -2
    че так мало сообщений?
    Ссылка
    SandroKing
    SandroKing, 25.09.2021 19:22
    +2
    Calm, 25.09.2021 19:19
    А где все эти громкие приобретения Антюх, Кулач, Рамирес!?
    Из приобретений только Рамирес, а он заболел коронавирусом.
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 25.09.2021 19:21
    -3
    Какая еще ротация, спорт. юа перестаньте нести чушь!
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 25.09.2021 19:19
    -5
    А где все эти громкие приобретения Антюх, Кулач, Рамирес!?
    Ссылка
    igogo
    igogo, 25.09.2021 19:15
    -9
    Операция "Ротация", а фамилии те же. Гггггг
    Ссылка
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