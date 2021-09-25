25 сентября состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Рух» и «Динамо». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рух – Динамо. Луческу устроил большую ротацию. Стартовые составы команд
Рух: Панькив, Гагун, Мартынюк (кап), Белый, Мысык, Карасюк, Сыч, Климчук, Притула, Бойчук, Борячук.
Запас: Бандура, Таллес, Рунич, Стаменкович, Кондраков, Альваренга, Ориховский, Кухарук, Лях.
Главный тренер: Леонид Кучук.
Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Гармаш, Вербич, Супряга.
Запас: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Караваев, Витиньо, Забарный, Сирота, Шкурин.
Главный тренер: Мирча Луческу.
Источник — Sport.ua
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