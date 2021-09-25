Малиновский – в основе Аталанты на матч с Интером

Сегодня, 25 сентября «Интер» в шестом туре Серии А дома примет «Аталанту». Начало матча – в 19:00 по Киеву. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
Составы команд:
«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Фрей, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Лаутаро
«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Де Роон, Госенс – Пессина, Малиновский - Сапата
Источник — Серия A
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