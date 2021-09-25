6-й тур
Челси
0 : 1
Ман Сити
74’   ТВ-трансляция: 

Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 6-го тура чемпионата Англии по футболу

  • 25.09.2021 14:45
  • 1076 просмотров
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Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября проходит матч 6-го тура АПЛ, в котором играют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи – в 14:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports и видеосервисе MEGOGO.

Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
53' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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