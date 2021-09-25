25 сентября проходит матч 6-го тура АПЛ, в котором играют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи – в 14:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports и видеосервисе MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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