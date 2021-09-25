Миколенко хочет подписать клуб из Турции. Пока узнают мнение Виталия

Турецкий «Трабзонспор» изучает возможность январского трансфера левого фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи недоволен тем, как ныне слева в обороне играет 32-летний Исмаил Кейбаши, вследствие чего одобрил потенциальные переговоры клуба по подписанию Миколенко.

Источник отмечает, что согласно правилам Турецкой футбольной федерации, нанимаемый игрок должен быть моложе 1997 года рождения. Именно поэтому скауты «Трабзонспора» ищут молодых левых защитников, которые преуспели на Балканах, Ближнем Востоке и в таких странах, как Россия и Украина. Цель – заполучить футболиста, который не испытает культурного шока, приехав в Турцию, и легко адаптируется к городу.

Руководство «Трабзонспора» уже вышло на агента Вадима Шаблия, который ранее помогал при трансферах украинцев в клубы турецкой Суперлиги. Через него «бордово-голубые» хотят узнать мнение Миколенко на предмет потенциального перехода в «Трабзонспор». Если ответ будет положительным, турецкий клуб будет готов представить «Динамо» свое предложение по защитнику.

Напомним, что накануне президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял об отсутствии каких-либо предложений по Миколенко за все время, которое игрок находится в первой команде.