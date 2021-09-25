Миколенко хочет подписать клуб из Турции. Пока узнают мнение Виталия

Защитник «Динамо» и сборной Украины входит в сферу интересов «Трабзонспора»

  • 25.09.2021 10:55
  • 795 просмотров
  • 6 комментариев
Миколенко хочет подписать клуб из Турции. Пока узнают мнение Виталия
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Турецкий «Трабзонспор» изучает возможность январского трансфера левого фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи недоволен тем, как ныне слева в обороне играет 32-летний Исмаил Кейбаши, вследствие чего одобрил потенциальные переговоры клуба по подписанию Миколенко.

Источник отмечает, что согласно правилам Турецкой футбольной федерации, нанимаемый игрок должен быть моложе 1997 года рождения. Именно поэтому скауты «Трабзонспора» ищут молодых левых защитников, которые преуспели на Балканах, Ближнем Востоке и в таких странах, как Россия и Украина. Цель – заполучить футболиста, который не испытает культурного шока, приехав в Турцию, и легко адаптируется к городу.

Руководство «Трабзонспора» уже вышло на агента Вадима Шаблия, который ранее помогал при трансферах украинцев в клубы турецкой Суперлиги. Через него «бордово-голубые» хотят узнать мнение Миколенко на предмет потенциального перехода в «Трабзонспор». Если ответ будет положительным, турецкий клуб будет готов представить «Динамо» свое предложение по защитнику.

Напомним, что накануне президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял об отсутствии каких-либо предложений по Миколенко за все время, которое игрок находится в первой команде.

Источник — Fotospor

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 25.09.2021 11:29
    0
    Звонить нужно сразу Суркису, а не Шаблию. Не думаю что даже если бы Виталя был согласен, турки осилили аппетиты Игорка
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 25.09.2021 11:28
    0
    Нужно переходить, после Турции переберется в топ лигу , а то Суркис его так и сгнеет в Динамо Киев.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 25.09.2021 11:24
    +1
    Турки больше 10млн. не дадут, а Суркис захочет не менее 20.
    Ссылка
    2966
    2966, 25.09.2021 11:16
    0
    Тут все очевидно
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    Calm
    online
    Calm, 25.09.2021 11:05
    0
    «хотят узнать мнение Миколенко на предмет потенциального перехода в «Трабзонспор»
    Мнение явно будет «да пошли нах.»))
    Ссылка
    SpritusAlex
    SpritusAlex, 25.09.2021 11:05
    0
    Нафіг, в Італію
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