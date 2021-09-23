Предложений не было. Суркис рассказал о возможном трансфере Миколенко

Президент «Динамо» готов продать за правильную сумму

  • 23.09.2021 14:45
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  • 1 комментарий
Предложений не было. Суркис рассказал о возможном трансфере Миколенко
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис утверждает, что предложений по основному защитнику Виталию Миколенко никто не делал.

«Взяли интервью у Миколенко, я не возражал. Он там прекрасно сказал, что играет за «Динамо» Киев. Будет предложение, которое устраивает всех, то, естественно, он заслуживает того, чтобы мы продали».

«Я ему сказал, что вопрос так не стоял. Допустим, 30 миллионов. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Было бы предложение - мы бы сели и обсудили», - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес итальянские клубы.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 14:58
    0
    Зная политику ценовую сурка, сложно будет куда-то свалить, если цену сложить не сможет, Цыганкова уже тоже можно было бы продать для пользы в СБУ, но там вообще тяжело преставить ск тот захочет
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