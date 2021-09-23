Предложений не было. Суркис рассказал о возможном трансфере Миколенко

Президент «Динамо» Игорь Суркис утверждает, что предложений по основному защитнику Виталию Миколенко никто не делал.

«Взяли интервью у Миколенко, я не возражал. Он там прекрасно сказал, что играет за «Динамо» Киев. Будет предложение, которое устраивает всех, то, естественно, он заслуживает того, чтобы мы продали».

«Я ему сказал, что вопрос так не стоял. Допустим, 30 миллионов. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Было бы предложение - мы бы сели и обсудили», - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес итальянские клубы.