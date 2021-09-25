Достойный соперник. Металлист пожелал Милевскому успехов после карьеры

Пресс-служба харьковского «Металлиста» опубликовала заявление после того, как завершил карьеру бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский:

«В прошлом лидер «Динамо» и сборной Украины, трехкратный чемпион нашей страны и четырехкратный обладатель Кубка, участник 1/4 финала чемпионата мира 2006 и автор памятного гола паненкой в ворота сборной Швейцарии – все это лишь короткий список достижений Артема Милевского.

Артем – настоящий профессионал, достойный соперник на футбольном поле и отличный человек за его пределами. Это игрок, который всегда с уважением относился к футбольному клубу «Металлист», а мы, в свою очередь, отвечали ему взаимностью.

Желаем Артему Милевскому не менее успешной и яркой жизни после окончания карьеры и верим, что он принесет украинскому футболу еще немало пользы».