В субботу, 25-го сентября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.