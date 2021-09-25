В субботу, 25-го августа, пройдет матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Верес».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и ее арбитром будет Дмитрий Бондаренко из Одессы. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Верес», за которой можно следить здесь.