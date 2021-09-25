Соболь против Кухаревича. Брюгге с трудом свел вничью игру против Левена

В матче 9-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» сыграл вничью против «Левена» (1:1).
В составе обеих команд на поле вышли украинцы. У «Брюгге» в основной состав попал Эдуард Соболь, а у «Левена» – Николай Кухаревич.
Для экс-форварда «Руха», перешел в «Левен» 1 сентября на правах аренды из «Труа», это был дебютный матч в составе бельгийского клуба. Кухаревич был заменен на 57-й минуте, а Соболь отыграл весь поединок.
«Брюгге» с трудом свел вничью игру против «Левена» (1:1), отыгравшись на 77-й минуте.
Чемпионат Бельгии, 9-й тур
«Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1
Голы: Клинтон Мата, 77 – Озкаджар, 42.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
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