9-й тур
Брюгге
1 : 1
Ауд-Хеверле
24.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соболь против Кухаревича. Брюгге с трудом свел вничью игру против Левена

Матч 9-го тура чемпионата Бельгии завершился вничью со счетом 1:1

  • 25.09.2021 00:30
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Соболь против Кухаревича. Брюгге с трудом свел вничью игру против Левена
© Ауд-Хеверле Левен. Николай Кухаревич

В матче 9-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» сыграл вничью против «Левена» (1:1).

В составе обеих команд на поле вышли украинцы. У «Брюгге» в основной состав попал Эдуард Соболь, а у «Левена» – Николай Кухаревич.

Для экс-форварда «Руха», перешел в «Левен» 1 сентября на правах аренды из «Труа», это был дебютный матч в составе бельгийского клуба. Кухаревич был заменен на 57-й минуте, а Соболь отыграл весь поединок.

«Брюгге» с трудом свел вничью игру против «Левена» (1:1), отыгравшись на 77-й минуте.

Чемпионат Бельгии, 9-й тур

«Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1

Голы: Клинтон Мата, 77 – Озкаджар, 42.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Источник — Sport.ua

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