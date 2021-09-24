Сыграет против Соболя. Кухаревич дебютирует за Левен

Украинский форвард выйдет в основе на матч против «Брюгге»

  • 24.09.2021 21:30
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Сыграет против Соболя. Кухаревич дебютирует за Левен
© ФК Левен. Николай Кухаревич

Сегодня в матче девятого тура чемпионата Бельгии «Брюгге» примет «Левен». Начало – в 21:45 по Киеву. В составе обеих команд на поле выйдет по одному украинскому футболисту.

У «Брюгге» в основной состав попал Эдуард Соболь, а у «Левена» - Николай Кухаревич. Для экс-форварда «Руха» это дебютный матч в составе бельгийского клуба.

Кухаревич перешел в «Левен» 1 сентября на правах аренды из «Труа».

Источник — Sport.ua

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