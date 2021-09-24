В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире матч можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Наш сайт проведет текстовую трансляицю матча, за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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