Валерий ПОРКУЯН: «Игроки Шахтера показали свои бойцовские качества»

Специалист – о победе «горняков» в матче за Суперкубок Украины

  • 24.09.2021 14:00
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Валерий ПОРКУЯН: «Игроки Шахтера показали свои бойцовские качества»
© ФК Шахтер Донецк

Легендарный форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Валерия Поркуян прокомментировал победу «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«На протяжении семнадцати лет матч за Суперкубок проводился в летнюю пору – в канун чемпионата, что стало уже доброй традицией. Но в этом году по известным причинам встречу киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» пришлось перенести на сентябрь – а это горячая пора. В этот период большинству футболистов этих команд приходится играть на три фронта – в чемпионате, Лиге чемпионов и за национальную сборную. Сами понимаете, при столь плотном графике нужно уметь правильно распределить силы.

В истории соперничества «Динамо» и «Шахтера» было множество интересных и напряженных матчей, и многие ожидали, что вчерашний на столичном «Олимпийском» будет таким же. Но не реализовав несколько возможностей в первом тайме, «Динамо» первым пропустило и в дальнейшем все пошло не так, как того киевлянам хотелось бы. Стоит отдать должное футболистам «Шахтера», которые не только умело построили игру в обороне, но и показали свои бойцовские качества. В первую очередь, имею ввиду, конечно же, Матвиенко. Несмотря на рассечение, парень проявил характер и помог своим партнерам одержать победу. Этот успех стал первым для итальянского тренера горняков в его пока еще недолгой украинской карьере.

Полагаю, что «Динамо» сделает правильные выводы из этого поражения и в предстоящем через полторы недели матче чемпионата мы увидим интересное дерби», - сказал Поркуян.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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