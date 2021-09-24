Валерий ПОРКУЯН: «Игроки Шахтера показали свои бойцовские качества»

Легендарный форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Валерия Поркуян прокомментировал победу «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«На протяжении семнадцати лет матч за Суперкубок проводился в летнюю пору – в канун чемпионата, что стало уже доброй традицией. Но в этом году по известным причинам встречу киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» пришлось перенести на сентябрь – а это горячая пора. В этот период большинству футболистов этих команд приходится играть на три фронта – в чемпионате, Лиге чемпионов и за национальную сборную. Сами понимаете, при столь плотном графике нужно уметь правильно распределить силы.

В истории соперничества «Динамо» и «Шахтера» было множество интересных и напряженных матчей, и многие ожидали, что вчерашний на столичном «Олимпийском» будет таким же. Но не реализовав несколько возможностей в первом тайме, «Динамо» первым пропустило и в дальнейшем все пошло не так, как того киевлянам хотелось бы. Стоит отдать должное футболистам «Шахтера», которые не только умело построили игру в обороне, но и показали свои бойцовские качества. В первую очередь, имею ввиду, конечно же, Матвиенко. Несмотря на рассечение, парень проявил характер и помог своим партнерам одержать победу. Этот успех стал первым для итальянского тренера горняков в его пока еще недолгой украинской карьере.

Полагаю, что «Динамо» сделает правильные выводы из этого поражения и в предстоящем через полторы недели матче чемпионата мы увидим интересное дерби», - сказал Поркуян.