Юрий ВИРТ – о Кубке Украины: «Хочется подойти к почетному трофею поближе»

Главный тренер «Вереса» – о победе над «Оболонью»

  • 24.09.2021 11:20
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Юрий ВИРТ – о Кубке Украины: «Хочется подойти к почетному трофею поближе»
© НК Верес. Юрий Вирт

После победы в гостях над «Оболонью» (1:0) футболисты «Вереса» еще на шаг приблизились к результату своего предыдущего выступления в кубковом турнире, когда они пробились в четвертьфинал.
 
«Оболонь» произвела приятное впечатление своей бойцовской натурой, агрессивностью в наступлении, - сказал главный тренер «Вереса» Юрий Вирт после поединка 1/16 финала Кубка Украины. - Чтобы взять верх, пришлось приложить немало усилий. Хотя справедливости ради следует уточнить, что по сравнению с последним календарным матчем в чемпионате мы провели сразу семь замен. И радует, что игроки, скажем так, ротации не подвели.
 
Кстати, второй тайм после удаления Михаила Гечева «Вересу» пришлось играть в меньшинстве, однако это не выбило моих подопечных из колеи, а только заставило мобилизоваться. Когда же в конце поединка мы добавили обороты, то хозяева оказались к этому не готовы. В одной из атак Михаил Шестаков заработал пенальти, и хотя его первый удар с 11-метровой отметки вратарь «пивоваров» парировал, наш нападающий первым оказался на добивании. Конечно, я рад за подопечных, а больше всего - за Шестакова, ведь перед матчем стало известно, что жена подарила ему сына. И он отметил это событие победным голом.
 
С кем бы хотелось встретиться в следующем раунде? Об этом еще не думал, потому что на очереди - важное противостояние с «Шахтером» в чемпионате УПЛ. Но я не скрываю, что очень хочется подойти к почетному трофею поближе...».

Источник — Украинская ассоциация футбола

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