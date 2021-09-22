Оболонь
0 : 1
Верес
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шестаков принес победу. Верес нанес поражение Оболони и вышел в 1/8 финала

22 сентября в Киеве состоялся поединок 1/16 финала национального кубка

  • 22.09.2021 21:15
  • 780 просмотров
  • 2 комментария
Шестаков принес победу. Верес нанес поражение Оболони и вышел в 1/8 финала
© ФК Верес Ровно

22 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором играли «Оболонь» и «Верес» (0:1).

Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Оболонь».  Единственный гол забил Михаил Шестаков с пенальти на 82-й минуте.

Кубок Украины по футболу

1/16 финала. Киев, 22 сентября

Оболонь Киев – Верес Ровно – 0:1

Гол: Михаил Шестаков, 82 (пен).

События матча
81' ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Шестаков (Верес).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    wjjqngs4066
    online
    wjjqngs4066, 22.09.2021 22:15
    -1
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    cucumber
    online
    cucumber, 22.09.2021 22:03
    -2
    Йееес! Оболонь, опять изнасилованная! Отлично!!!!!
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