Шестаков принес победу. Верес нанес поражение Оболони и вышел в 1/8 финала

22 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором играли «Оболонь» и «Верес» (0:1).
Игра прошла в Киеве на поле стадиона «Оболонь». Единственный гол забил Михаил Шестаков с пенальти на 82-й минуте.
Кубок Украины по футболу
1/16 финала. Киев, 22 сентября
Оболонь Киев – Верес Ровно – 0:1
Гол: Михаил Шестаков, 82 (пен).
События матча
|81'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Шестаков (Верес).
Источник — Sport.ua
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