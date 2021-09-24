Моуриньо повторил достижение Аллегри в Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе» (1:0).
Как сообщает Opta, главный тренер римлян Жозе Моуриньо повторил рекорд Массимилиано Аллегри по серии из беспроигрышных домашних матчей в Серии А. Данный показатель у обох специалистов составляет 41 матч.
Команда Жозе Моуринью после этой победы поднялась на 4-е место в таблице Серии А.
Напомним, ранее Моуринью в Италии возглавлял «Интер».
Источник — Opta
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