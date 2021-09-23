5-й тур
Рома
1 : 0
Удинезе
23.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Волки Моуриньо кусаются. Рома переиграла Удинезе и вошла в топ-4 Серии A

Единственный гол в матче для команды из Рима забил Тэмми Абрахам

  • 23.09.2021 23:41
  • 119 просмотров
  • 1 комментарий
Волки Моуриньо кусаются. Рома переиграла Удинезе и вошла в топ-4 Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Удинезе» (1:0).

Единственный гол на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам. В конце у команды Жозе Моуриньо был удален Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» набрала 12 очков и вошла в топ-4 чемпионата Италии. Впереди: «Наполи» (14), «Интер» и «Милан» (по 13).

Серия А. 6-й тур

«Рома»  «Удинезе»  1:0 

Гол: Абрахам, 36.

Удаление: Пеллегрини, 90.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Абрахам (Шомуродов, 86), Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк (Самарджич, 80), Самир, Бекао, Удогие (Стрюгер Ларсен, 79), Молина (Соппи, 62), Перейра, Макенго (Арслан, 85), Уоллас, Делофеу, Пуссетто (Бету, 62).

Предупреждения: Уоллас, 32. Пеллегрини, 56. Кристанте, 65. Калафьори, 66.

Судья: Рапуано.

23 сентября. Рим. Стадио Олимпико.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Антон Вахрушев
    online
    Антон Вахрушев, 24.09.2021 00:13
    0
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