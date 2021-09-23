Волки Моуриньо кусаются. Рома переиграла Удинезе и вошла в топ-4 Серии A

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Удинезе» (1:0).
Единственный гол на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам. В конце у команды Жозе Моуриньо был удален Лоренцо Пеллегрини.
«Рома» набрала 12 очков и вошла в топ-4 чемпионата Италии. Впереди: «Наполи» (14), «Интер» и «Милан» (по 13).
Серия А. 6-й тур
«Рома» – «Удинезе» – 1:0
Гол: Абрахам, 36.
Удаление: Пеллегрини, 90.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Абрахам (Шомуродов, 86), Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк (Самарджич, 80), Самир, Бекао, Удогие (Стрюгер Ларсен, 79), Молина (Соппи, 62), Перейра, Макенго (Арслан, 85), Уоллас, Делофеу, Пуссетто (Бету, 62).
Предупреждения: Уоллас, 32. Пеллегрини, 56. Кристанте, 65. Калафьори, 66.
Судья: Рапуано.
23 сентября. Рим. Стадио Олимпико.
Турнирная таблица чемпионата Италии
Источник — Sport.ua
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