Барселона показывает худшую результативность с 2003 года

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

После шести туров каталонцы забили всего 8 мячей. Как сообщает Opta, это худший показатель команды на данной стадии соревнования с сезона-2003/04. Тогда они в пяти матчах забили пять голов.

Каталонцы находятся на 7-м месте в турнирной таблице Примеры. В следующем туре «Барселона» на своем поле должна принять «Леванте». Матч запланирован на 26 сентября.