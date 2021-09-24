Барселона показывает худшую результативность с 2003 года

Каталонский клуб не очень удачно начал сезон

  • 24.09.2021 08:27
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Барселона показывает худшую результативность с 2003 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

После шести туров каталонцы забили всего 8 мячей. Как сообщает Opta, это худший показатель команды на данной стадии соревнования с сезона-2003/04. Тогда они в пяти матчах забили пять голов.

Каталонцы находятся на 7-м месте в турнирной таблице Примеры. В следующем туре «Барселона» на своем поле должна принять «Леванте». Матч запланирован на 26 сентября.

Источник — Opta

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