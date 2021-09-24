Александр КУЧЕР: «Харрис притирается к команде»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер поделился мнением о новичке команды – англичанине Кадиме Харрисе.
«Он притирается сейчас к команде. Ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться. Посмотрим, как он будет выглядеть», - сказал Кучер.
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Источник — Футбол 1/2/3
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