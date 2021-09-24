Александр КУЧЕР: «Харрис притирается к команде»

Наставник «Металлиста» – о новичке команды

  • 24.09.2021 05:00
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  • 1 комментарий
Александр КУЧЕР: «Харрис притирается к команде»
© ФК Металлист. Кадим Харрис

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер поделился мнением о новичке команды – англичанине Кадиме Харрисе.

«Он притирается сейчас к команде. Ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться. Посмотрим, как он будет выглядеть», - сказал Кучер.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 24.09.2021 06:07 (изменен)
    0
    Смотри мышонок чтобы к тебе не притерся
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